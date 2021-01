In verhouding verreweg de meeste besmettingen in Achtkarspelen

De meeste positieve testen zijn de afgelopen week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân, in totaal 232. Dat zijn er zo'n dertig minder dan een week eerder. Na Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van onze provincie, komt Achtkarspelen, met 205 besmettingen. Als derde komt Leeuwarden met 188.

Achtkarspelen derde landelijk

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn verreweg de meeste besmettingen in Achtkarspelen: 735 op 100.000 mensen. Landelijk zijn alleen in de gemeenten Westerwolde en Staphorst in verhouding meer besmettingen.

Vorige week waren in Achtkarspelen ook al veel besmettingen, maar met 423 op 100.000 inwoners nog wel veel minder dan nu. Een week geleden waren er in verhouding ook veel besmettingen in Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. In die gemeenten gaat het nu wat beter.

Smallingerland en Opsterland

Na Achtkarspelen zijn in verhouding de meeste besmettingen in Smallingerland en Opsterland: respectievelijk 322 en 329 op 100.000 bewoners.