Gemeenteraad Noardeast-Fryslân akkoord met parkplannen Dokkum

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor het Harddraverspark en het Tolhuispark in Dokkum. De tennisvereniging verhuist naar het Tolhuispark en het Harddraverspark wordt een recreatief stadspark. Een eerste kostenraming laat zien dat er meer dan negen miljoen euro geïnvesteerd moet worden, verdeeld over beide parken. De gemeente is blij met het instemmen, omdat er al jaren is gesproken over de plannen.