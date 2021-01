Nieuw 'brûsplak' Joure wordt nieuwbouw of komt bij sporthal De Stuit

Wordt er een splinternieuw 'brûsplak' in Joure gebouwd of komt het bij sporthal De Stuit in? Op een digitale bijeenkomst zijn donderdagavond verschillende plannen gepresenteerd. Tientallen culturele en maatschappelijke verenigingen hebben al een tijdje dringend behoefte aan een plek voor hun activiteiten. Het eerste plan is nieuwbouw aan de Sinnebuorren in het centrum. Een andere optie is nieuwbouw bij Swimfun en het derde scenario is dat culturele en maatschappelijke verenigingen bij sporthal De Stuit inkomen.