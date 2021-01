Basketbalclub Aris verliest van het Rotterdamse Feyenoord met 82-56

Volgens coach Ferried Naciri was het vooraf al duidelijk dat het spel tegen Rotterdam meer fysiek zou zijn dan de wedstrijd tegen Den Haag. De Rotterdamse ploeg speelt sinds de laatste seizoen steeds in de top-4.

De ploegen gingen de rust in met een stand van 34-24. Maar de ploeg van Rotterdam verdedigde sterk, volgens Aris. De achterstand liep steeds verder op en met nog tien minuten op de teller was de stand al 57-42. Zaterdag komt Aris weer in actie, dan wordt er in het Kalverdijkje gespeeld tegen de Almere Sailors.