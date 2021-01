Pannenkoekenrestaurant De Struverij in Sint Annaparochie sluit de deuren

Dit wordt het laatste weekeinde voor Teade en Monica. Met pijn in het hart nemen ze dan afscheid van de kerk. Dik vier jaar zaten ze er al met hun restaurant. In het midden van het restaurant staat een draaimolen. Daarnaast een stopknop om hem weer stil te zetten. "We hebben een paar goede jaren gehad. Maar nu kan het niet meer", zegt Monica. "We hebben met de eigenaar van het gebouw aan tafel gezeten en toen hebben we de knoop doorgehakt." Als ze door zouden gaan, dan was de zaak failliet, zegt Teade. "Nu hebben we dat niet en komen we er goed voor weg."

Hard werken

Teade maakte met name in de zomerperiode lange weken. Iedere dag was hij aan het werk. "Ik had het weleens lastig als ik dan hier in het weekeinde stond, nadat ik al de hele week had gewerkt. Maar dan komt een gezin met kinderen binnen en je ziet dat ze lachen, dan is die pijn weg en ging ik met veel plezier weer aan de slag."

Poffertjes

Het echtpaar heeft de moed niet verloren. Ze maken alweer nieuwe plannen. "Ja, er komt een poffertjeswagen", zegt Monica. "We kregen een paar jaar geleden de vraag of we dat ook deden en dat pakken we nu op. We hebben al een kar en die zijn we nu aan het aanpassen. Als het coronavirus weer weg is, zijn we er klaar voor."