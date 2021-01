Naam van Zwarte Haan moet in het Bildts op de nieuwe trein, vindt FNP

Er was al bezwaar gemaakt tegen de Nederlandse naam 'Zwarte Haan', maar een commissie van Noordelijke ondernemers en bestuurders heeft dat bezwaar naast haar neergelegd. De FNP in Waadhoeke is het daar niet meer eens. Andere nieuwe namen zijn in het Fries en dan zou het Bildtse De Swarte Haan daar goed tussenpassen. De gemeente moet daar met Arriva en de provincie over praten, vindt de FNP.

FNP-raadslid Gea Iedema zegt daarover: "Der is gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as 't Bildt. 't Is de taal dat maakt 't ferskil. Wat soe it no moai wêze at dat better foar it foutljocht brocht wurde kin."