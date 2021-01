Jelly Frankes uit Harkema geen 'Ambtenaar van het jaar', wel publieksprijs

"Ik was al vroeg in Utrecht. We moesten eerst opdrachten doen, een toespraak en jurygesprekken. Het is een hele show geworden uiteindelijk. Het was wel digitaal voor de jury en het publiek. Maar we waren als finalisten en een paar cameramensen wel aanwezig", legt Frankes uit.

Van papier naar digitaal

Frankes werkt op de afdeling Burgerzaken. Ze werd opgegeven door collega's en de opleidingsinstantie Segment, waar ze lessen verzorgt. "Het thema dit jaar was de 'trotse jonge ambtenaar', dus ik moest uitleggen waarom ik trots ben op onze gemeenten en op de prestaties."

Daar heeft ze ook haar verhaal over gehouden. "We hebben in korte tijd wat bereikt wat anders in een jaar zou gaan. Dat ging zo mooi en onze collega's waren zo flexibel. Het ging om het digitaliseren van de afdeling burgerzaken. Alles moest eerder nog op papier en mensen moesten langskomen, bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte. Maar met corona moesten we dat veranderen, dat hebben we heel snel opgepakt."

De verkiezing werd georganiseerd door Futur, een Nederlands ambtenaarsnetwerk. "Ik heb veel connecties gemaakt. Ik kreeg ook uitnodigingen om ergens anders mee te lopen en zelf om ergens anders te werken. Maar ik ben niet voor niks trots op onze gemeenten, dus daar blijf ik nog even hangen."