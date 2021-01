Wat gebeurt er met daklozen, nu er een avondklok komt?

Daklozen kunnen niet zomaar een boete krijgen van de politie. "Ze vormen een uitzonderingsgroep en ze kunnen geen boetes krijgen. Ze mogen er zelf voor kiezen of ze buiten of in de opvang slapen. Als ze kunnen aantonen dat ze geen adres hebben om te verblijven, mogen ze legitiem buiten slapen. Als je geen postadres hebt en geen inkomen, dan heb je bijvoorbeeld ook geen pinpas. Er zijn allerlei manieren om dat aan te tonen. En ze zijn bekend bij hulpverlening, en wij hebben veel contact met de politie."

Eerste lockdown

"We kunnen ze bereiken door onze interventiewerkers en ons ACT-team (Assertive Community Treatment)," zegt Plantinga. "Soms zijn het wat meer, en soms wat minder, bijvoorbeeld als mensen een plek bij familie vinden."

Voor Zienn verandert er met de avondklok niet eens veel, zegt Plantinga. "Cliënten moeten voor 20.30 uur binnen zijn, dus het kan wel iets drukker worden, maar dat hebben we goed onder controle. Vooral de eerste lockdown was voor ons spannend. Toen hebben we samenwerking gezocht met het Leger des Heils en met onze eigen dagopvang. Toen hebben we de openings- en sluitingstijden op elkaar afgestemd, waardoor niemand meer op straat hoefde te slapen. We hebben inmiddels wat extra activiteiten binnen en warme maaltijden om het zo aangenaam mogelijk te maken."

Trage doorstroom naar woning

Toch is het voor daklozen ook een lastige tijd. "Onze passanten zijn heel onzeker, voor hen is het misschien nog ingrijpender dan voor ons. Wij hebben een plak waar we in quarantaine kunnen, maar zij zijn afhankelijk van hulpverlening. We maken het zo aangenaam mogelijk door activiteiten, warme maaltijden en een goede bejegening. Maar verder kunnen we niet zoveel. Je merkt dat de doorstroom richting zelfstandig wonen stagneert omdat alles op slot zit. Makkelijker wordt het er niet van."

Volgens Plantinga moet Zienn vooral doorgaan met waar ze al mee bezig zijn. "We hebben geen besmettingen gehad, dus we doen ergens wat goed. We moeten onze passanten geruststellen, informatie bieden en het zo aangenaam mogelijk maken."