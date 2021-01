Avondklokuitdagingen voor voetbalclubs: "Onderschat deze periode niet"

Bij de oudere spelers heb je ook te maken met mensen die overdag nog werken. "We zijn met het eerste elftal nog steeds aangepast aan het trainen, omdat we hopen dat de competitie wordt aangepast. Dat zijn allemaal mensen die werken en 's avonds pas komen om te trainen. Dus met een avondklok houdt dat op. En de jeugdtrainers kunnen niet op tijd naar huis. Het is het hele jaar al puzzelen."

Dat de avondklok om 21.00 uur ingesteld wordt, scheelt al veel. "Dat geeft zeker ruimte om de jeugdtrainingen af te ronden en de trainers naar huis te laten reizen." Op zondag voetballen, dat wordt volgens Van der Veer niets. "Dat is niet aan de orde. Maar we proberen wel oplossingen te verzinnen. Ik zie al trainers die het park in gaan, of op een atletiekbaan bezig zijn bijvoorbeeld."

"Onderschat deze periode niet"

Volgens Van der Veen heeft de coronacrisis veel gevolgen voor de kinderen. Het is niet alleen dat de trainingen van de club niet doorgaan, maar ook school niet, ook de gymnastiek niet. "Je moet niet onderschatten wat deze periode doet," zegt Van der Veen. "Kinderen moeten thuis zitten, mogen niet afspreken, er zijn geen schoolreisjes, noem maar op. De kinderen van nu beleven een hele andere jeugd. Het trainen is ontzettend belangrijk. Wij proberen bij elke verandering weer te kijken wat er wel en niet mag."

Inkomsten

Ook voor de club levert de coronacrisis veel ellende op. "Dit is een situatie die een enorme impact heeft op de inkomsten. De kantine ligt al bijna een jaar stil qua inkomen. Maar we hebben wel meer dan 30 trainers rondlopen die we moeten betalen. De vrijwilligers bij de club houden gaat gelukkig nog heel goed, mensen hebben gelukkig een groot hart voor de club. Bij de jeugdleden kennen we zelfs een groei tegen de trend in, omdat we zoveel organiseren. De kinderen zijn dolblij dat ze er weer uit mogen."