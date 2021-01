Evert Jan van Nijen nieuwe directeur Circulair Friesland

Houkje Rijpstra: "Trots op wat we bereikt hebben"

Oud-voorzitter Houkje Rijpstra legt uit van Circulair Friesland eigenlijk is. "Circulair Friesland is in 2016 opgericht door het Friese bedrijfsleven. Een aantal mensen vond dat er een platform in de provincie moest komen waar kennis over de circulaire economie uitgewisseld kan worden. Om het verder te helpen en verbinding te zoeken. Dus het gaat erom dat grondstoffen niet weggegooid worden, maar opnieuw gebruikt worden. Dus dat is goed voor natuur, milieu en de gezondheid."

Voorbeelden van projecten zijn de energiecampus in Leeuwarden, het Biocentrum in Oosterwolde, de bouwcampus in Dokkum en een brug in Ritsumasyl van natuurlijk materiaal. "En er komen nog veel meer aan", zegt Rijpstra.

Fryslân is goed bezig in Nederland, vindt Rijpstra. "Het is een koploper. Met name omdat hier bedrijven, overheden en onderwijs samenwerken voor de toekomst. Toen ik begon was er nog niet een organisatie. Dat is wel gemaakt, er is een agenda opgezet en we hebben subsidie gekregen, we hebben nu meer dan 100 leden. Dus er zijn al grote stappen gezet. Ik ben er trots op dat Circulair Friesland de autoriteit op dit gebied geworden is in Fryslân."