Aantal bioboeren neemt toe, maar groei gaat minder snel

Volgens penningmeester Johannes Kooistra van de vereniging van biologische boeren in Fryslân (FBBF) heeft de afvlakking van de groei te maken met de onzekerheid die momenteel in de landbouw heerst. Boeren weten niet waar ze aan toe zijn met steeds veranderende regels, de onzekerheid over milieuvergunningen en vraagstukken zoals het veenweide- en het stikstofprobleem. Dat zorgt ervoor dat boeren minder snel de overstap maken van de gangbare naar de biologische landbouw.