'Dichter des Vaderlands' Tsead Bruinja geeft het stokje over

Sinds 2000 is er in Nederland een Dichter des Vaderlands. De functie gaat terug naar de Romeinse tijd. Toen bestonden er hofdichters. In Groot-Brittannië werd die traditie voortgezet door koning Karel I, die in 1616 de titel poet laureate toekende aan Ben Jonson. In Nederland was Gerrit Komrij de eerste. Hij maakte zijn termijn niet af en werd opgevolgd door Simon Vinkenoog als interim Dichter des Vaderlands. Na Vinkenoog volgde Driek van Wissen, Ramsey Nasr, Anne Vegter en Esther Naomi Perquin. Zij werd in 2019 opgevolgd door Tsead Bruinja. Een Dichter des Vaderlands maakt gedichten bij nationale gebeurtenissen en is een ambassadeur van de poëzie.

Tsead Bruinja

De 46-jarige Bruinja is geboren in Rinsumageest. Tegenwoordig woont hij afwisselend in Amsterdam en Nijmegen. Hij publiceert in het Fries en in het Nederlands en vindt dat niet meer dan gewoon. "Het zijn de twee talen waarin ik leef, dus ik schrijf ook in die talen."

Als Dichter des Vaderlands heeft hij met name Nederlandstalige gedichten geschreven, maar er zat ook wel eens een Fries gedicht tussen. De functie heeft hem wel wat opgeleverd: "Ik heb veel kilometers gemaakt, want ik heb vele geschreven. En dat zorgt natuurlijk voor een bepaalde ontwikkeling van mezelf als dichter." Het bracht hem ook op plekken en gelegenheden waar hij anders niet zou komen. "Bijvoorbeeld bij het voorlezen van de namen van de mensen die in Westerbork zijn omgekomen. Dat had ik anders nooit bedacht, om daar bij te zijn en er een gedicht over te maken."

Het laatste gedicht dat Bruinja publiceerde als Dichter des Vaderlands ging over de val van het kabinet, een week geleden. De titel is: Fiets 'm d'r in, Mark.