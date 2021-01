Meerderheid van Tweede Kamer voor avondklok: van 21.00 tot 04.30

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het invoeren van een avondklok. Die gaat zaterdag in om 21.00 uur en duurt elke nacht tot 04.30 uur. Vooralsnog loopt de maatregel tot 9 februari. Het lukte eerst niet om een meerderheid te krijgen, maar toen voorgesteld werd om de avondklok een halfuur later in te laten gaan, konden de meeste fracties ermee leven.