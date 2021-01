Friese Wappies verbaasd over 'wappie':"Het komt eerst wel even raar over"

Wappie Gillebaard (77), geboren in Welsrijp, was verbaasd toen ze hoorde over Youp van 't Hek's lied Wappie. De cabaretier bouwde zijn lied Flappie in december om tot Wappie en zong het in een satirisch tv-programma. Ze werd daarop attent gemaakt door haar kleinkinderen: "U bent vernoemd", zeiden ze. "Ik had het zelf niet gehoord, maar we hebben er veel lol over dat de naam Wappie nu vaker genoemd wordt. Dat hij anders gebruikt wordt, stoort het me eigenlijk niet. Als iemand me opbelt, neem ik gewoon de telefoon op met: 'Wappie'."