Nieuwe bioscoop Leeuwarden krijgt 634 'relaxseats': mogelijk na zomer open

De presentatie werd met een livestream gehouden vanuit de nieuwe locatie aan het Ruiterskwartier vandaan. Hoendervangers is er met name trots op dat er het afgelopen jaar doorgezet is met de bouw, en dat de bioscoop in Leeuwarden voorzien wordt van zogenoemde relaxseats. "Vergelijk het met business class stoelen in het vliegtuig. Het zijn stoelen met beweegbare hoofd- en voetsteunen. Wij hebben dertig bioscopen, en alleen de locatie in Breda biedt deze stoelen aan. En straks hebben we ze dus ook in Leeuwarden, in alle zeven zalen. Het gaat dan in totaal om 634 stoelen."

Tivoli en Cinema dicht

De grootste zaal in de bioscoop krijgt 150 stoelen volgens Jan Paul Beverwijk. Hij is manager van de Leeuwarder bioscopen Tivoli en Cinema. Die twee locaties gaan dicht, zegt Hoendervangers. "Die panden gaan dicht zodra we deze nieuwe vestiging kunnen openen. In overleg met de gemeente hebben we altijd gezegd dat één grote bioscoop beter is voor een stad als Leeuwarden dan meerdere kleine."

Volgens wethouder Friso Douwstra wordt er al nagedacht over wat er met de panden moet gebeuren. "We kunnen er niet veel over zeggen, maar er lopen gesprekken met ondernemers en ontwikkelaars die de lege plekken in het centrum willen opvullen. Daar hebben we als gemeente alle vertrouwen in."

Ook open met maatregelen

Voor de lockdown mochten er maar 30 mensen per zaal naar binnen in de bioscoop van Pathé. Wanneer de bioscoop straks klaar is, en er nog steeds dergelijke maatregelen gelden, gaat de deur toch open. Ook al zijn zalen dan maar voor de helft vol. Verder is het de bedoeling dat er in de toekomst, naast films, ook congressen en evenementen worden gehouden in het gebouw.