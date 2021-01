Bruine vloot onder druk: "Ik durf niet te zeggen hoelang we kunnen wachten"

Volgens Monique Fennema van Frisian Sailing, die 14 schepen van de vloot vertegenwoordigt waaronder de Dageraad, zijn de aanvragen voor 2021 op één hand te tellen. "Geen enkele ondernemer kan het volhouden om twee jaar lang geen inkomsten te hebben. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik kan niet in de boekhouding kijken bij de schepen die we vertegenwoordigen, maar het water staat de meeste schippers tot boven de lippen."

15 miljoen euro, maar wanneer?

In Makkum ligt de Zwarte Valk, die ook onder Frisian Sailing valt. Eigenaar Jantine van Berkel was deze zomer blij met de extra steun van 15 miljoen euro van de overheid, maar heeft nog geen cent gezien. Ze wil ook niet nadenken over de vraag hoelang ze nog op het geld kan wachten. "Ik ga gewoon maar door, met oogkleppen op. Maar hoelang dat kan? Ik durf er niets over te zeggen."