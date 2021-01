Vier wisselingen in opstelling Cambuur: Breij mag weer 'stieren'

Een van de spelers die weer een kans krijgt in de basis is dus Michael Breij. Dat komt op een goed moment, want de aanvallende middenvelder zat wat in een dipje, nadat hij in december zijn basisplaats kwijtraakte. Deze week heeft hij met De Jong om tafel gezeten. "Na Jong PSV en Telstar werd ik eruit gehaald, omdat ik wat minder presteerde. Dan ga je toch nadenken over wat er fout ging. Dat zag je ook in de trainingen. Dus ik heb gevraagd naar mijn positie, omdat ik op het middenveld en in de aanval word gebruikt. Ik ben nu wel over het dipje heen hoor", lacht Breij.

'Stieren'

De Jong heeft Breij een speciale opdracht gegeven. "De trainer heeft me als opdracht meegegeven dat ik moet gaan 'stieren', zoals ik dat altijd noem. Dat betekent gas geven, energie aan het team geven, voorzetten geven en schieten. Ik krijg ook vaak appjes met 'succes met stieren'." De Jong is bekend met de uitdrukking: "Die kende ik. Dat is hoe ze tegen hem doen. Het is een mannetje. Deze week was hij aan het coachen, maar hij weet niet eens wat hij zegt. Zo druk is hij bezig met druk zetten en goed voetballen. Het is een heel prettig jongetje."