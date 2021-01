Provincie Fryslân wil democratisch vernieuwen en burgers meer inspraak geven

De provincie praat in februari over een plan om de burgers van Fryslân permanent meer inspraak te geven. Een van de voorstellen is het inrichten van een digitaal platform voor directe communicatie tussen kiezers en bestuur. Maar er zou ook een 'senaat van Fryslân' kunnen komen met burgers die zich enkele keren per jaar uitspreken over actuele thema's. Ook een 'burgerbudget', waarbij burgers bepalen waar een deel van het provinciegeld naartoe gaat, is een van de opties in het voorstel voor democratische vernieuwing.