Geen uitweg meer zien door coronamaatregelen: "Alles viel weg voor Alisa"

Alisa studeerde in Maastricht en daar had ze het naar haar zin. Ze was vaak te vinden in de bibliotheek, dronk daar koffie en zocht vriendinnen op. Ze hield van reizen en ging er regelmatig even op uit. "Het ging gewoon goed met haar, tot de corona kwam. Ze vertelde me dat ze daar enorm van baalde en er erg last van had. Alles viel weg voor Alisa. Ze kwam de deur niet meer uit."

Na de zomer kwam de tweede golf en die hakte er nog meer in bij Alisa. Eind december ging het helemaal mis. Alisa raakte in een psychose. "Ze zag overal een dreiging in: mensen met mondkapjes waren nazi's. Ze dacht dat ze gedood zou worden en dat de boel in brand zou worden gestoken." Na een korte opname in een psychiatrische inrichting ging ze terug naar moeder in Heerenveen. Om tot rust te komen.