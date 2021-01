Schulting wil alleen goud op EK, Knegt en De Laat gaan voor de prijzen

Sinds afgelopen weekeinde is de Nederlandse shorttrackploeg in Polen, maar eropuit gaan kan niet. "We mogen niet buiten het hek van het hotel komen", vertelt Knegt. Bovendien ligt er een dikke laag sneeuw en was de temperatuur de laatste dagen flink onder nul. Geen weer om eropuit te gaan. Toch vermaakt Knegt zich wel. "Ik ben wat dingetjes aan het uitvinden."

Zo is hij bezig met blokken om schaatsen te slijpen. "Die programmaatjes moet je allemaal schrijven, dus die schrijf ik hier in het hotel. Als ik straks thuiskom, kan ik het met een usb-stickje zo in de machine drukken. Ik heb hier zoveel tijd, ik loop de regels wel dertig keer na, dus fouten zullen er niet instaan, denk ik", lacht Knegt.

Itzhak de Laat

Eindelijk weer toeleven naar een groot titeltoernooi. Het bevalt Itzhak de Laat wel. "Ik vind het zeker fijn dat we weer in een wedstrijdsetting zitten. Een week in een hotel, niets te doen hebben en naar een wedstrijd toeleven. Ik merk dat ik daar fit van word", aldus de Leeuwarder, die denkt dat hij er goed voorstaat.