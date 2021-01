Dierenasiel Leeuwarden: "Neem geen hond om er 's avonds uit te kunnen"

Katten vliegen de deur uit in coronatijd. Maar om een hond te nemen of uit lenen om er tijdens de avondklok op uit te kunnen is een slecht idee, vindt Linda Colijn van dierenasiel De Wissel in Leeuwarden. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de mogelijke invoeren van een avondklok. Mensen mogen dan tussen 20.30 en 04.30 uur de deur niet meer uit, al zijn er wel uitzonderingen. Zo kunnen baasjes wel naar buiten om hun hond uit te laten.