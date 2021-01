Organisaties roepen op tot snellere zoektocht naar oplossingen klimaatproblemen kust

De oproep is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds en wordt onderschreven door onder andere It Fryske Gea, LTO-Noord, de Waddenvereniging, de Friese Milieu Federatie en Holwerd aan Zee, maar ook door organisaties in Groningen, Drenthe en Zeeland. De bedoeling is dat alle landelijke initiatieven bij elkaar gebracht worden zodat er van elkaar geleerd kan worden.

In Fryslân wordt al langer gewerkt aan het laten meegroeien van kwelders met de zeespiegelstijging en bij de herinrichting van het dijkvak tussen Koehool en Lauwersoog wordt ook gekeken naar nieuwe oplossingen. In de landbouwgebieden is verzilting nu al een actueel probleem en de natuur in de Wadden gaat achteruit in plaats van dat het beter wordt. Deze problemen en meer moeten worden opgelost met meer dan alleen hogere dijken.

Strategie

Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds deed deze oproep woensdag op een online klimaatsymposium in Groningen, aan onder andere deltacommissaris Peter Glas. Het openingswoord op het symposium kwam van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij.

Aan het einde van deze zogeheten 'klimaatadaptieweek' wordt ook een strategie voor de wijze waarop de kust kan meebewegen met het veranderende klimaat aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin worden drie belangrijke opgaven benoemd: veiligheid, het maximaal gebruikmaken van zoet water en het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.