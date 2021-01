Vaccinatie huisartsen vrijdag van start | Avondklok levert veel vragen op

In dit liveblog melden we de hele dag het laatste nieuws over het coronavirus in Fryslân. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de avondklok die het kabinet in een persconferentie heeft aangekondigd. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, zou het vanaf zaterdag verboden zijn om tussen 20.30 en 04.30 uur op straat te zijn.

Op de radio hebben we ruim aandacht voor de gevolgen van de avondklok. Een gedragspsycholoog waarschuwt dat de druk binnen een huishouding door alle beperkingen erg kan toenemen.

Verslaggever Ronnie Porte is de straat opgegaan, om te kijken wie er na half 9 nog buiten was. En Jacob Stelwagen sprak met mensen uit de horeca, het bedrijfsleven en met mensen van sportverenigingen. Eén ding is zeker, zegt hij: er is nog veel onduidelijk over de avondklok.

