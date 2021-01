Na zaterdag avondklok 21.00-04.30 uur | Vaccinatie huisartsen begint

De druk in de ziekenhuizen in het noorden is iets gedaald, na de lichte daling van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Die organisatie houdt de situatie in de ziekenhuizen bij.

Dat de druk iets minder wordt, geeft de ruimte om te zien of de reguliere zorg langzaamaan weer kan worden opgeschaald, zegt het zorgnetwerk. Hierbij wordt de Britse variant van het coronavirus en de verspreiding daarvan in het noorden nauwlettend in de gaten gehouden. GGD Fryslân laat daar op dit moment onderzoek naar doen.