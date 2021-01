Jansen: "We hebben geknokt voor deze overwinning"

De eerste grote kansen waren voor FC Emmen. "Dat hadden we niet goed voor elkaar", zegt Jansen. "We hebben het plan aangescherpt. De druk erop gezet. Volgens mij hebben we terecht gewonnen."

Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander wordt van Heerenveen in de kwartfinale. Wel is duidelijk dat Heerenveen dan thuis speelt.

"Nu door. Mooi man. Ik weet niet wanneer de loting is, maar ik kijk er naar uit."

"We moeten weer wedstrijden gaan winnen"

De winst tegen Emmen moet een keerpunt zijn voor Heerenveen, zegt Joey Veerman. Hij scoorde in de laatste minuut van de wedstrijd, uit een penalty. "Dit was het begin. We moeten weer wedstrijden gaan winnen."

Veerman staat niet lang stil bij de bekerwinst. Hij richt de blik op de competitie. "Zaterdag staat er weer een wedstrijd op het programma. Die moet ook gewonnen worden."