Heerenveen bekert verder na moeizame overwinning tegen 'makkelijke tegenstander'

SC Heerenveen is de laatste Friese club die meedeed aan het bekertoernooi. Eind december werd SC Cambuur uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. En amateurclub Harkemase Boys is door de KNVB uit het toernooi gehaald omdat sportwedstrijden voor amateurs verboden zijn, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vlak voor het einde van de eerste helft scoorde Sergio Peña voor FC Emmen. Heerenveen kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte, door een doelpunt van Benjamin Nygren. Die stond niet in de basis, maar speelde pas mee vanaf minuut 46. Heerenveen was bepaald niet de betere ploeg, maar nadat Joey Veerman in de absolute slotfase van de wedstrijd scoorde uit een penalty, kon Emmen niets meer doen.