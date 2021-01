Het is zo goed als zeker dat de avondklok er komt. Dat kondigden premier Rutte en minister De Jonge woensdagmiddag aan op de persconferentie. Ook mogen mensen nog maar één persoon ontvangen en is er minder vliegverkeer. In de uitzending van Fryslân Hjoed meer over de nieuwe maatregelen en de gevolgen hiervan.

Bekijk hieronder de uitzending: