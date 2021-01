Sybrand Buma: "Wacht niet op de handhaver, maar volg zelf de regels"

Buma geeft toe dat het lastig te controleren is of mensen wel echt buiten mogen zijn. Handhaving kan daarom lastig zijn. "Een avondklok betekent niet naar buiten gaan tot een politieagent je een boete geeft. Zo werkt het niet."

"Wacht niet op handhaving"

Er gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld voor mensen die moeten werken of die vanwege medische redenen naar buiten moeten. De hond uitlaten mag ook. Mensen moeten volgens Buma echter niet de deur uitgaan wanneer ze daar geen goede reden voor hebben. "Wacht niet op de handhaver, maar volg de regels omdat dat in je eigenbelang is."

De avondklok is volgens de burgemeester belangrijk, omdat die moet voorkomen dat er situaties ontstaan zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar de ziekenhuizen vollopen en de zorg het bijna niet meer aan kan. "Als we nu niet optreden, kan dat hier ook gebeuren."

Meningen verdeeld

In het overleg met de andere burgemeesters waren de meningen over de avondklok volgens Buma verdeeld. "Er waren verschillende posities. De een ziet er meer in dan de ander. Mijn mening is: als het helpt en het is nodig, dan moeten we het doen. Als dat niet zeker is, moeten we het niet doen."

Zure appel

Ook de maatregel dat er straks thuis nog maar één persoon op bezoek mag komen in plaats van twee, is een verdere beperking. Buma: "De situatie is kritiek: we moeten voorkomen dat de Engelse variant te snel om zich heen grijpt. We moeten nu streng zijn en niet over aantal weken zeggen dat we achteraf gezien door de zure appel heen hadden moeten bijten."

Volgens Buma is het nu belangrijk om te voorkomen dat er nog meer mensen overlijden en dat de zorg in ziekenhuizen vastloopt. "Dan is er richting de zomer perspectief op vrijheid. We kunnen met z'n alles het probleem bestrijden. Dus blijf thuis."