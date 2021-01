Hoe lees je aantrekkelijk voor? "Vermijd moeilijke woorden niet"

Van der Sluis houdt zich bij Cedin bezig met taal en lezen. Allerlei rapporten tonen aan dat kinderen het lezen steeds minder leuk vinden. Voorlezen kan helpen om dat aantrekkelijker te maken. "Het zorgt voor leesmotivatie. Met voorlezen zorgen we ervoor dat kinderen zelf meer gaan lezen. Dat kun je 1 op 1 zien."

Kinderen worden nog veel voorgelezen tussen de 3 en 7 jaar, zegt Van der Sluis. "Maar daarna neemt het heel erg af. Eigenlijk zou dat voorlezen door moeten gaan."

Tips

En hoe maak je het voorlezen dan aantrekkelijk? "Het moet in ieder geval een leuk moment zijn dat je samen hebt", seit Van der Sluis. "Praat ook eens met een kind over een boek dat je samen gelezen hebt. Vermijd geen moeilijke woorden, maar leg ze uit. En probeer gevarieerde boeken te lezen, ook verhalenboeken of gedichten. Daarvan weten we dat het het voorlezen leuk en aantrekkelijk maakt."

Fries kan prima

Wie Fries spreekt, kan ook prima voorlezen in het Fries. "Er wordt wel gezegd dat je het beter niet in het Fries kunt doen, maar uit onderzoek weten we dat daar niets van waar is. Dat maakt niets uit."