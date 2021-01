Avondklok van 20.30 tot 04.30 uur: deze maatregelen wil het kabinet invoeren

De Tweede Kamer gaat nog debatteren over de laatste maatregelen. Ze moeten toestemming geven voor de plannen van het kabinet. Wie zich niet aan de avondklok houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Er gelden wel enkele uitzonderingen. Mensen die 's avonds of 's nachts op pad moeten voor werk, moeten een verklaring van de werkgever kunnen laten zien. En wanneer het vanwege medische redenen nodig is, mag je ook naar buiten. Ook is het toegestaan om de hond uit te laten.

De avondklok geldt tot en met 9 februari.