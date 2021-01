Nationaal Voorleesontbijt online en in Heerenveen in zeven talen

Het voorleesontbijt op de Sint Jozefschool is wel even anders dan op andere scholen. En dat heeft te maken met de grote verscheidenheid aan nationaliteiten die ze hebben op deze school. Flapper: "Ik geloof dat er wel 16 of 17 verschillende talen worden gesproken bij onze kinderen thuis en daar moesten we in dit project wel rekening mee houden. De ouders moeten wel kunnen voorlezen en dat gaat in het Nederlands gewoon niet zo makkelijk."

En dus hebben ze er bij de Sint Jozefschool voor gekozen om het boekje dat bij het Nationaal Voorleesontbijt hoort te vertalen in zeven verschillende talen. "Het Nederlands krijgen de kinderen hier op school wel mee, maar zo kunnen de kinderen thuis ook voorgelezen worden."