Vooral internationale studenten in Leeuwarden hebben het moeilijk

"De ene student is de andere niet. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om", zegt Meijerink. De hogeschool probeert studenten die dat nodig hebben extra steun te geven. "Studenten kunnen altijd de luisterlijn bellen als ze klem zitten. Daar zitten mensen achter die hen te woord kunnen staan."

Daarnaast heeft NHL Stenden online zelfhulpmodules voor mentale steun. "We hebben online ook interactieve workshops, zogenaamde feelgood workshops." Daarmee kunnen de studenten eventjes wat anders doen en komen ze in contact met andere studenten.

Meijerink: "Dat contact is nu via een schermpje en zij willen natuurlijk live contact hebben met elkaar. Ze willen met elkaar in de klas zitten. Dat is nu een groot gemis, want dat kan gewoon niet."

Ver van huis

Voornamelijk de internationale studenten hebben het volgens Meijerink lastig. "Zij zijn ver van huis en zitten vaak alleen op hun kamer." De Nederlandse studenten kunnen vaak nog naar hun ouders toe, maar dat is voor de buitenlandse studenten geen optie. "Daarvoor hebben wij studiecoaches, met wie ze contact kunnen opnemen als ze zich niet goed voelen."

Extra aandacht

De hogeschool organiseerde in de kerstvakantie nog speciale online activiteiten, waar mensen die niet naar hun familie toe konden zich voor konden aanmelden. "Wij proberen alles op alles te zetten om hen extra aandacht te geven. Ze zijn een aparte doelgroep."

Dat studenten het lastig hebben, is echter niet terug te zien in de studiepunten, zegt Meijerink: "Die zijn niet veel slechter dan vorig jaar in deze tijd. Dat is dus best wel goed."

Avondklok

Meijerink vindt het lastig om te zeggen hoe het komt als er een avondklok komt. "Wij hebben 's avonds ook lessen, omdat we de lessen willen spreiden om zo veel mogelijk studenten fysiek op school toe te laten. We weten niet of die lessen straks nog wel kunnen doorgaan."