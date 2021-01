Oud-Cambuurtrainer Henk de Jonge overleden (74)

De Jonge was in zijn laatste jaar als eindverantwoordelijke dichtbij promotie naar de Eredivisie. Na een vijfde plek in de reguliere competitie kwam SC Cambuur dat jaar slechts één punt tekort in de nacompetitie.

Na zijn tijd bij SC Cambuur was De Jonge nog even actief voor NAC Breda en niet lang daarna verdween hij uit de voetballerij met psychische klachten.

Wel bleef hij SC Cambuur altijd volgen en in een groot interview met Voetbal International uit 2016 verklaarde hij zijn oude club de liefde: "De mooiste tijd was die bij PSV. Maar de club waar ik het meeste van hou, is Cambuur."

Tot aan het einde van zijn leven bleef hij betrokken bij de club. 'SC Cambuur verliest met De Jonge een bevlogen en fanatieke oud-trainer met een groot clubhart', is te lezen op de website van Cambuur.