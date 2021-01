Statenfractie FvD valt uiteen: fractievoorzitter Goudzwaard gaat naar JA21

JA21 is landelijk de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Goudzwaard staat op plek 4 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Eerder zei Goudzwaard dat de oud-FvD'ers op zoek zouden gaan na een 'werkzame vorm' voor de fractie. Dat Erwin Jousma terug is gegaan naar de nationale partij van Forum voor Democratie, zorgde niet voor een tweespalt in de Staten, zei Goudzwaard anderhalve week geleden in It Polytburo. "We hebben altijd mooi samengewerkt en we zien genoeg aanknopingspunten om samen door te werken. Het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie is in de basis goed."