Universiteiten onderzoeken toneelcultuur in Fryslân, Cornwall en Lijfland

Met universiteiten in Cornwall (Engeland) en Lijfland (op de grens van Estland en Letland) hebben de Groninger onderzoekers ruim twee ton aan Europese subsidie binnengehaald voor het onderzoek. De onderzoekers kijken daarbij onder meer naar hoe nieuwkomers het toneel in een minderheidstaal waarderen. "Stel dat je van buitenaf komt en je wilt meedoen, hoe voelt dat?", vraagt Goffe Jensma van de leerstoel Friese taal- en letterkunde zich af. "Voel je je binnen- of buitengesloten?"

Toneel in de eigen taal is niet alleen een Fries verschijnsel. "Overal in Europa zien we dat minderheden en minderheidstalen nog intact zijn. Als het om toneel gaat, hoe verhouden de nieuwkomers zich tot traditioneel toneel?" Met nieuwkomers gaat het om mensen die nieuw zijn in Fryslân, of dus in Cornwall of Lijfland.

Onderzoek doen is lastig

Dat willen Jensma en z'n collega's op drie niveaus onderzoeken: dorpstoneel, iepenloftspullen en professioneel niveau. Het is in tijden van corona wel lastig om zo iets te onderzoeken. "We doen interviews met mensen die eraan meedoen, mensen die ernaar kijken. En dat vergelijken we dan met de andere regio's. Maar corona is een drama. Allerlei onderzoekers zitten nu stil, ze kunnen niet in beweging komen. Maar dat is geen reden om het niet te doen. We kijken naar andere middelen, misschien moeten we bijvoorbeeld meer digitaal gaan doen."

De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met die in de andere twee onderzoeksgebieden. Dat moet voor alle drie regio's nieuwe inzichten opleveren en duidelijk maken hoe je minderheidsculturen zichtbaarder en sterker maakt. Het onderzoek zit nog in de opstartfase en loopt tot 2023.