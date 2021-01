Slachtoffer bijstandsaffaire Heerenveen gefrustreerd na vergadering gemeente

Die moeder, Minkie Brandsma, zegt dat haar dochter zelf de boodschappen betaalde. De gemeente ziet de boodschappen als 'structureel geld om in het levensonderhoud te voorzien'. "Daar is de bijstand voor bedoeld en dus moet de gemeente dat geld volgens de wet terugvragen, als die mensen het geld al via de bijstand krijgen", zei wethouder Hedwich Rinkes in een speciaal ingelaste vergadering van de gemeente.

Minkie Brandsma deed haar verhaal nadat een vrouw in de gemeente Wijdemeren in Noord-Holland eerder naar buiten kwam. Zij moet ook duizenden euro's terug betalen. Brandsma: "Toen mijn dochter het destijds lastig had, hebben we haar geholpen. Ze kon iedere dag bij ons eten en dan kocht zij de boodschappen voor ons en voor zichzelf, ook om maatschappelijk in beweging te blijven. Die boodschappen betaalde ze zelf en wij betaalden haar later de boodschappen terug die voor ons bedoeld waren, want dat was ons eten. Zo hebben we dat jaren gedaan."

Wethouder wijst naar de wet

Maar volgens de gemeente mag dat niet. Wethouder Rinkes wijst naar de wet: "De participatiewet stelt dat het geld voor levensonderhoud is. In die wet is vastgesteld wat daaronder valt, zoals huur en eten en drinken. Wanneer een persoon structureel geld van iemand anders krijgt om dat deel te betalen, hoeft dat dus niet uit de bijstand te komen. Dan moet de gemeente dat geld wettelijk inhouden. Dat doen we niet zomaar, maar altijd na een gesprek. Er volgt altijd een periode van respijt waarin de inwoner de fout kan herstellen. We voeren de wet uit met ons hoofd en ons hart."