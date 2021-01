Rutte over avondklok: "Niemand wil het, maar het levert veel op"

"We komen eruit", zegt premier Mark Rutte, "maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten. Deskundigen binnen en buiten het OMT waarschuwen voor een derde golf. We moeten nu dus het uiterste doen."

Rutte zegt dat hij begrijpt dat hij veel vraagt van de mensen. "Maar het gaat ons ook veel opleveren. Niemand wil een avondklok, niemand staat erbij te juichen. We kunnen en willen zo'n maatregel niet nemen zonder voldoende steun. Wanneer dat er is, zullen we een definitief besluit nemen."

Ook winkels gaan eerder dicht. "Ik roep iedereen op om 's ochtends de boodschappen te doen, dan is het een stuk rustiger", zegt Rutte.