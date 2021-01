Den Haag komt met strengere maatregelen | 69 coronapatiënten in ziekenhuizen

Alles wijst erop dat het kabinet vandaag aan het begin van de middag de invoering van de avondklok aankondigt. Zonder goede reden mogen we dan 's avonds en 's nachst niet meer buiten zijn. Het zou voor het eerst sinds de oorlog zijn dat er een avondklok geldt. Oud-journalist Jack Kooistra is 90 jaar en maakte dat nog mee. Hij vindt de vergelijking met de oorlog onterecht: "Toen had je een bezetter als vijand, dit komt door een pandemie. Ik leefde liever in de oorlog dan nu. Toen wist je wat de vijand was, nu kan iedereen een besmettelijke ziekte hebben."

Volgens Kooistra is de avondklok wel een goed idee. "We hebben dit mede te danken aan alle aso's, sorry dat ik het woord gebruik, die illegale feesten hebben gevierd. Dit slappe kabinet, met Hugo de Jonge voorop, had al veel eerder die avondklok in moeten stellen."

Kooistra voorziet ook problemen: "Je zult maar alleen wonen en je mag geen bezoek ontvangen. Dan zit je thuis en heb je geen aanspraak. En ik voorzie grote problemen met de politie en de boa's. Die zijn al onderbezet. Laat het toezicht maar over aan het leger."