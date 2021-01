Coronanieuws 20 januari: Avondklok moet zaterdag ingaan | Elektronische neus moet virus ruiken

In een aantal gevallen geldt er straks een uitzondering voor de avondklok. Eén daarvan is wanneer je de hond moet uitlaten. Daarom zou je bijna kunnen zeggen dat er een run komt op honden. Bij dierenasiel De Wissel in Leeuwarden valt dat wel mee. Toch zijn daar nog maar drie honden die een nieuw baasje zoeken. "Het zijn er echt heel weinig op dit moment", zegt Linda Colijn van De Wissel.

Of dat echt in verband staat met de coronamaatregelen, durft Colijn niet te zeggen. "Bij honden is er nooit echt een goede reden wanneer we er veel of weinig hebben. Maar drie is wel echt heel weinig. Meestal hebben we een stuk of zeven tot twaalf."