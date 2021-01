Avondklok moet zaterdag ingaan | Festivals gaan nog een jaar niet door

De avondklok die vrijdag in zou moeten gaan, is volgens advocaat Bart Canoy "echt een unieke situatie". Sinds de Tweede Wereldoorlog is er niet meer een avondklok geweest, en ook toen werd de avondklok niet via een democratisch proces ingevoerd. "Hoe moet je dat doen en waar moet het aan voldoen, dat is dezer dagen aan de orde."

Volgens Canoy hoeft het kabinet eigenlijk niet eerst toestemming te vragen aan het parlement voor de avondklok. "Maar dit is zo ingrijpend dat het kabinet het alleen wil doordrukken als er een meerderheid is bij het parlement. Het is dus een kwestie van fatsoen."

Demissionair

De val van het kabinet van afgelopen week, speelt ook mee. "Rutte zegt dat dat niet de reden is dat hij het parlement achter zich wil hebben, maar ik denk wel degelijk dat het demissionaire van het kabinet een rol speelt. Zij willen een grote beslissingen nemen zonder zich gesteund te voelen door een meerderheid."

Dat mensen straks nog maar één persoon thuis mogen ontvangen, gaat niet via het parlement. "Ik denk omdat dat toch minder ingrijpend is. Het is niet te controleren en als het niet te controleren is, moet je het verpakken in een dringend advies."