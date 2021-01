Johnny Jansen: "We zijn weer op de goede weg."

Na afloop van het gelijkspel tegen VVV was Jansen opvallend positief. Hij hoopt dat de ploeg over de sportieve dip heen is.

"We hebben allemaal kunnen zien dat we een tijdje niet goed gevoetbald hebben. Dat er een bepaalde spirit ontbrak. Maar die heb ik tegen VVV weer terug gezien. Twee dagen voor die wedstrijd had ik al het gevoel dat we weer op de goede weg zijn. En dat moeten we nu doorzetten".

"Je wilt naar de finale, en die wil je winnen"

"Bij ons leeft het bekertoernooi zeker," zegt Jansen, "ook al mis je natuurlijk de mensen in het stadion. Het zijn gewoon prachtige wedstrijden. Je wilt gewoon naar die finale toe en die wil je winnen".

Heerenveen hoefde zich niet te kwalificeren voor de achtste finales. De club was vrijgeloot voor de tweede ronde. Emmen won in die ronde verrassend van FC Groningen. De winnaar van het duel Emmen - Heerenveen speelt in de kwartfinale hoe dan ook een thuiswedstrijd.