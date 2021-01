Psycholoog waarschuwt voor gevolgen avondklok: "Eenzaamheid neemt toe"

"Eenzaamheid is een belangrijk gevolg van een eventuele avondklok", zegt Hol. De avondklok komt bovenop de bestaande maatregelen die maakt dat veel mensen al lange tijd de deur niet meer uitkomen.

Vrije tijd na het werk

"Het avondleven is precies dat stukje vrijheid dat we nog hebben", zegt Hol

"Als de werkdag erop zit, we hebben het eten op tafel en de kinderen op bed, dan begint een stuk dat van jezelf is. In die tijd maken we graag gebruik van de vrijheid die we hebben. We gaan even naar de buurman, een eindje wandelen of doen nog een paar boodschappen. Die keuze hebben we nu nog, maar dat wordt ons straks misschien wel ontnomen en dat raakt ons allemaal."

Persoonlijke grens

"Ik kan met niet voorstellen dat je op z'n minst niet een beetje kwaad wordt. Zo'n maatregel gaat wel over een persoonlijke grens heen."