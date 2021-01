Corona-uitbraak bij ziekenhuiswasserij Rentex in Bolsward

Het bedrijf verwerkt ook textiel van ziekenhuizen en andere instellingen waar het coronavirus is vastgesteld. Rentex is de grootste zelfstandig wasbedrijf van Nederland dat gespecialiseerd is in het verwerken van kleren uit de gezondheidszorg.

Volgens directeur Titus Mulder komt het niet door het wassen van de kleren, dat de medewerkers besmet geraakt zijn. Hij denkt dat de medewerkers het virus tussen Kerst en oud-en-nieuw hebben opgelopen. Het gaat om mensen die op verschillende afdelingen werken.

Er werken volgens de directeur zo'n 450 mensen bij het bedrijf. "Als je met zoveel mensen werkt, kun je er niet aan ontkomen." De piek was vorige week, zegt Mulder. De mensen die besmet geraakt zijn, zitten thuis.