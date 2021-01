Universiteit wil masteropleiding Fries in Leeuwarden: "Een slagbomencircus"

"De opleiding staat al grotendeels in de steigers, maar het plan moet nog worden goedgekeurd", zegt hoogleraar Goffe Jensma. Het kan nog wel even duren voordat het zover is. "Dat is een heel slagbomencircus. Je moet langs allerlei commissies. In Den Haag moeten ze uiteindelijk toestemming geven." Het traject duurt in totaal een jaar.

Optimistich

Het Fries trekt geen honderden studenten, maar Jensma is wel optimistisch. "Qua aantallen spelen we niet quitte. Er zijn bijna nooit voldoende studenten om te kunnen voldoen aan het door universiteiten gehanteerde criterium dat een opleiding uit kan. Allerlei Friese instellingen draaien op subsidie, omdat we het Fries belangrijk vinden. De financiën inzake het Fries liggen redelijk vast op de middellange termijn. Het is dan ook de tweede officiële Rijkstaal."

De master is bedoeld voor een brede groep, zegt Jensma. "Mensen die aan de slag willen in de kennissector in Fryslân, als wetenschapper, bij gemeenten of als cultuurambtenaar. Het is een breed scala."