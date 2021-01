Operaasje Fryske Flagge: Henk Boersma in Ushuaia, Argentinië, "zuidelijker kan het niet!"

"We wonen helemaal in het zuiden. Meer naar het zuiden toe kan niet op deze aardbol," vertelt Henk Boersma over zijn woonplaats Ushuaia in Argentinië. "Ik sta op dit moment op een berg, en kijk uit op het Beagle Kanaal. Tachtig kilometer verderop ligt Kaap Hoorn, en ik kijk uit op het vliegveld. Intussen komen er weer vliegtuigen aan. Dat is mooi. Er komt weer wat 'beweging in de keuken'. Maar het is nog wel heel rustig in het dorp."

Dat het coronavirus zelfs Ushuaia kon bereiken, had Henk niet gedacht. "Maar het is wel gebeurd. Ze zijn hier wel heel voorzichtig en dat is mooi. Ze hebben het ook wel onder controle, geloof ik." Naar het buitenland toe gaan, kan echter nog niet. "Het zit nog steeds op slot."

Met de zeilboot op wereldreis

Henk is 27 jaar geleden op een zeilboot van 9 meter vanuit Nederland vertrokken. Hij had vier jaar voor een wereldreis uitgetrokken, maar die tijd heeft hij niet volgemaakt. "Na twee jaar kwamen we hier aan. We vonden het zo mooi, dat we zijn hier maar gebleven!" Zijn zeilpartner is later wel weer weggegaan, Henk zelf is gebleven.

Werk vinden was, zo zegt hij, niet zo moeilijk. "We ontdekten vrij snel dat hier in het toerisme toch veel werk te doen valt. Daar hebben we ons mee bezig gehouden. Ik heb een zeilboot, en dan vaar ik met vriendelijke mensen aan boord die hier graag willen zeilen." Dan gaat hij bij gletsjers langs, bij Kaap Hoorn en Antarctica. "Het is goed vol te houden," zegt Henk over zijn werk.

Een klein dorpje

Het leven in Ushuaia is hij ook tevreden mee. Hij noemt het een klein dorpje, maar dat is alsof je de hele gemeente Súdwest-Fryslân 'een dorpje' noemt. "Er wonen inmiddels zo'n 80.000 mensen. Toen ik hier kwam wonen waren dat er nog 32.000." Boersma vertelt dat het er rustig en veilig is. De kinderen kunnen gewoon op straat lopen. "De deuren hoeven ook niet op slot. Wat dat betreft, is het hier een hele veilige plek. Heel mooi."

De koeien en de kerktorens

Ook al voldoet het zuiden hem goed, af en toe verlangt Henk terug naar het noordelijke Fryslân. Hij kwam normaliter zo nu en dan wel eens terug. "Dat vind ik heerlijk. Tussen de weilanden fietsen, de koeien en de kerktorens. En ik geniet natuurlijk van de zoute haring op brood. Dat is toch wel fijn."

"Maar om daarvoor nu in Fryslân te wonen, zie ik voorlopig nog niet gebeuren," zegt Henk. Hij heeft het er thuis wel eens over gehad, over verhuizen naar Europa of een andere plek, maar er kwamen geen instemmende geluiden terug. "De kinderen zien het niet zitten. Ze hebben het hier naar hun zin."