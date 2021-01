Hea! Scheepstimmerwerf De Hoop ligt er verloren bij

Scheepstimmerwerf "De Hoop" in Workum ligt er wat verloren bij, en is toe aan restauratie. De belangstelling liep terug, en er is geen geld om de boel op te knappen. De laatste hellingbaas is er in juli 2020 mee opgehouden, maar het trekt nu weer wat aan met mensen die een plek zoeken om hun boot op te kanppen. Roelof van der Werff is één van de eerdere hellingbazen, en hij helpt waar het maar nodig is.