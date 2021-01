Oerol-oprichter Joop Mulder (67) met praam naar crematorium gebracht

Het overlijden van Mulder veroorzaakte een schok, op Terschelling, en in de culturele wereld. Mulder kwam oorspronkelijk uit Bolsward. Toen hij in de twintig was, vestigde hij zich op Terschelling, waar hij in Midsland danscafé De Stoep overnam.

IN 1982 organiseerde Mulder met anderen de eerste editie van Oerol, toen nog met zo'n duizend man publiek. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot één van de grootste locatietheater-festivals van Europa, met jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers.

De toekomst was onzeker, mar Mulder gaf niet op

Meerdere kunstenaars en theatermakers hebben veel aan hem te danken. "Hij vertrouwde de kunstenaars en makers. Hij gaf ze de ruimte en durfde risico's te nemen en dat heeft prachtige voorstellingen en kunstwerken opgeleverd," zegt Kees Lesuis, die nu artistiek leider van Oerol is.

Het was niet altijd gemakkelijk, zegt hij. De toekomst van Oerol was meermaals onzeker, maar Mulder kwam in actie. Volgens regisseur Jos Thie joech gaf hij nooit op: "Hij wist wat doorzetten was en liet het nooit los. Er zijn nergens zoveel obstakels geweest als bij Oerol."

Mulder had altijd grote dromen, niets leek hem onmogelijk. Bijvoorbeeld het hierheen halen van De Reuzen. Hij had een goeie band het de leider van het Franse gezelschap dat daar verantwoordelijk voor was. En hij was nog lang niet klaar met dromen. De laatste jaren stortte Mulder zich vol op het kunstproject Sense of Place langs de Waddenkust.