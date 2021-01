Vragen over avondklok: te zware maatregel en hoe gaat het met de handhaving

Het Outbreak Management Team (OMT) geeft waarschijnlijk dinsdagavond een definitief advies over het invoeren van een avondklok. Het kabinet stelt een avondklok voor van 20:00 uur tot 4:00 uur in de vroege ochtend. Deze extra maatregel zou nodig zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Sommige burgemeesters twijfelen over zo'n vrijheidsbeperking. Er leven vooral vragen over het effect en of zo'n zware maatregel wel passend is.