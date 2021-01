Schiermonnikoog onleefbaar als eiland niet wordt opgehoogd

Braaksma is voor de Klimaatadaptatieweek in de stad Groningen gevraagd om zijn visie te geven op de toekomst van het eiland in dat kader. Hij heeft al eerder strategieën op papier gezet voor delen van de Waddenkust.

Die voor Schiermonnikoog is gemaakt in de vorm van twee posters. Het is de bedoeling daarmee het onderwerp duidelijk op de agenda te zetten. Het is dus geen uitgewerkt plan, maar een stuk dat belanghebbenden moet inspireren.

Schiermonnikoog als microkosmos

Het idee mag dan wel voor Schiermonnikoog gemaakt zijn, op de andere Waddeneilanden spelen dezelfde problemen. Braaksma ziet het eiland als een soort microkosmos waar landelijke problemen bij elkaar komen, zoals verdroging, zeespiegelstijging, verzilting, te veel stikstof, het verlies aan biodiversiteit en andere zaken die gerelateerd worden aan de intensieve landbouw. Het eiland wordt ook in bredere zin als een soort 'proeftuin' gezien om daarvoor oplossingen te vinden.

Opstuiven duinen

Concreet verwacht Braaksma dat door de zeespiegelstijging het zoute grondwater mee omhoog komt. Dat drukt het zoete water onder de duinen opwaarts, met als gevolg dat vooral het water in de Banckspolder veel zoeter wordt.

Als dat water wordt afgevoerd, zal de natuurlijke zoetwaterbel alleen maar sneller leeglopen. Het werkt bovendien verzilting van de bodem in de hand.

Daarom moet het opstuiven van het westelijk duingebied weer op gang geholpen worden, zodat het kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

Waddenzeedijk verplaatsen

Een ander idee is om de dijk aan de Waddenzeekant meer naar binnen te verplaatsen. De bestaande dijk wordt dan zo gemaakt dat tussen beide dijken een langere overgang komt van zee naar land. Slikinvang moet helpen het eiland te laten meegroeien. Een opdeling in vakken moet ruimte geven voor de teelt van een verscheidenheid aan zoute producten, zoals lamsoor en zeekraal.