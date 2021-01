Leeuwarder steelt van pleegouders: werkstraf en ruim 42.000 euro terugbetalen

De verdachte was in het gezin geplaatst door een instantie die jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking begeleidt. Toen ze bij het pleeggezin woonde, beviel ze ook van een baby. Eind 2019 kwamen de pleegouders erachter dat ze sieraden en dure horloges stiel, die voor een deel uit een erfenis kwamen, kwijt waren. Het was duur materiaal, zoals horloges van Cartier, Van Gang, Rolex en Tagheuer.

Schaamte

Alles bij elkaar waren ze spullen ter waarde van zo'n 60.000 euro kwijt. De pleegdochter had het te koop aangeboden bij goudwisselkantoren in onder andere Leeuwarden, Zwolle en Groningen. Bij de politie zei ze dat ze er slechts 700 of 800 euro aan had overgehouden. Later heeft ze haar excuses aangeboden aan de pleegouders, ze schaamde zich. De pleegouders zorgen voor het kind van de verdachte en hebben ook nog steeds contact met de vrouw.

De rechter veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 60 uren plus 60 uren voorwaardelijk, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter wees ook een schadevergoeding toe van 42.275 euro. De gedupeerden hadden een hogere claim ingediend. Als ze meer willen hebben, moeten ze naar de burgerrechter.